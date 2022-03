Covid: Alessandria, decorazione Polizia Locale per impegno

(ANSA) - ALESSANDRIA, 30 MAR - Il Comune di Alessandria ha conferito alla Polizia Locale la decorazione per lo straordinario impegno dimostrato nella prevenzione e gestione dell'emergenza Covid-19. La cerimonia si è tenuta in Sala Giunta del Comune, alla presenza del sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, degli assessori e del comandante vicario Alberto Bassani.

"La Città - ha sottolineato il primo cittadino - ha voluto esprimere un sentito ringraziamento e la più sincera gratitudine per quel tratto di vita particolarmente faticoso, complesso, per molti aspetti drammatico, che ha caratterizzato l'emergenza: periodo in cui il lavoro dei 'Civich' è stato importante".

(ANSA).