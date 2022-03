Abbonamento Musei nord-ovest, 95mila nuovi iscritti nel 2021

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - Nonostante due anni difficili per i musei, tra aperture a singhiozzo, distanziamento e accessi limitati, il 2021 ha visto 95.000 nuove iscrizioni all'Abbonamento Musei e circa 365 mila ingressi a musei e siti culturali nelle tre regioni coinvolte, Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta.

Per nuovi e vecchi abbonati di tutte e tre le regioni sono previsti alcuni appuntamenti speciali a partire dal primo aprile. Tra questi i progetti Disegniamo l'Arte e Am Club, pensati "come per celebrare un ritorno alla vita sociale nei musei, luoghi di costruzione di comunità e di senso attraverso la conoscenza e il patrimonio artistico".

Am Club riprende dal weekend del 3-4 aprile, con un calendario di esperienze speciali, visite guidate, passeggiate fotografiche, trekking, visite all'aperto e percorsi in bus tra Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta. (ANSA).