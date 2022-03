Torino: chiude sito emergenza freddo davanti al Duomo

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - Per due mesi ha offerto ogni notte riparo a 36 persone in difficoltà e ora, con la fine dei mesi più freddi, si prepara a chiudere. Cesserà di funzionare venerdì il presidio emergenziale di accoglienza notturna per persone senza dimora allestito di fronte al Duomo di Torino. Per l'ospitalità notturna emergenziale resta operativo il centro di via Traves, che viene potenziato con una tensostruttura con 20 posti letto.

Per l'assessore comunale al Welfare, Jacopo Rosatelli, il bilancio dell'iniziativa è "più che positivo perché non solo ha permesso di assicurare a decine di persone senza dimora l'opportunità di passare la notte in un luogo riparato e facilmente raggiungibile ma ha consentito agli operatori di ascoltare tante storie personali e creare un rapporto di fiducia con alcune di queste persone fragili e che vivono una condizione di estrema marginalità. Un'attività di relazione - aggiunge - che in alcuni casi ha anche portato a porre le basi per l'avvio di percorsi finalizzati alla conquista di una stabilità personale e, come obiettivo ancora più importante, al passaggio a soluzioni abitative autonome e durature".

"Questo presidio - sostiene l'assessore comunale alla Sicurezza, Gianna Pentenero - ha contribuito ad agevolare il lavoro degli agenti del Nucleo di prossimità della Polizia municipale, impegnati quotidianamente a monitorare la situazione, garantire la sicurezza e collaborare con gli operatori dei Servizi sociali e i volontari per offrire assistenza a queste persone che vivono ai margini della società e in uno stato di grave disagio". (ANSA).