Starbucks apre al Torino Outlet Village, 20 posti di lavoro

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - E' stato inaugurato oggi 29 marzo, al Torino Outlet Village di Settimo Torinese, il nuovo locale Starbucks, il terzo aperto in Piemonte da Percassi, partner licenziatario unico per l'Italia, che porta a quota 15 i locali in Italia.

Lo store, che impiegherà 20 dipendenti, si estende su una superficie interna di 200 mq con 36 posti a sedere con un dehor esterno da 25 mq con altri 34 posti. Sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20.

Starbucks offre uno sconto di 20 centesimi a tutti i clienti che portano una tazza riutilizzabile quando acquistano una bevanda. (ANSA).