Prosegue mostra con MoMa, tornano Giovedì in Camera

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - Settimana ricca di fotografia quella in corso a Camera, il Centro Italiano per la Fotografia di via delle Rosine 18, a Torino. Oltre alle 230 fotografie di Capolavori della fotografia moderna 1900-1940. La collezione Thomas Walther del Museum of Modern Art, New York, importante mostra organizzata con il MoMa di New York che propone al pubblico capolavori assoluti della storia della fotografia realizzati dai grandi maestri dell'obiettivo, le cui immagini appaiono innovative ancora oggi, ripartono "I Giovedì in Camera".

Il primo incontro, in programma giovedì 31 marzo alle 18.30 e in collaborazione con Aiace Torino, si concentra sul cinema d'avanguardia di Làszlò Moholy-Nagy (autore esposto in mostra), figura poliedrica che si muove trasversalmente tra pittura, fotografia, scenografia e cinema, dedicandosi ad una costante sperimentazione in ogni ambito artistico.

La settimana continua sabato 2 aprile con il laboratorio del ciclo La Fabbrica delle Immagini 'L'impronta del reale.

Laboratorio di sperimentazioni off-camera, fotogrammi e cliché verre' con il fotografo Davide Tranchina dove i partecipanti potranno ispirarsi agli autori della collezione Thomas Walther in mostra e sperimentare le tecniche della fotografia off-camera (per prenotazioni al laboratorio, scrivere a didattica@camera.to).

Infine, per i più piccoli, domenica 3 aprile alle ore 15 è in programma la speciale visita gioco condotta dai mediatori culturali di Arteco (prenotazioni sul sito www.camera.to).

(ANSA).