Incendi: Valle Strona brucia ancora, denunciato responsabile

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - C'è un responsabile per l'incendio che da sabato ha bruciato circa 50 ettari di boschi e prati in Valle Strona, nel Cusio. Si tratta di un 71enne, denunciato dai carabinieri forestali che lo hanno identificato per incendio boschivo colposo. Ancora a lavoro, per il quarto giorno consecutivo, i vigili del fuoco.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, l'uomo stava effettuando alcuni lavori in una baita di sua proprietà a Sanbughetto. Ha acceso un fuoco per pulire il sentiero che porta alla casa, ma vento e siccità hanno propagato velocemente il rogo.

Ascoltato dai militari, l'uomo ha ammesso le proprie responsabilità. (ANSA).