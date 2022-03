Fragile Occidente, ad Asti 19esima edizione di Passepartout

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - Si intitola 1922-2022 'Fragile Occidente' la 19esima edizione di Passepartout, il festival culturale di Asti in programma dal 3 al 12 giugno. "A cent'anni dalla pubblicazione del Tramonto dell'Occidente di Oswald Spengler ci proponevamo una verifica delle sue profezie.

L'invasione russa dell'Ucraina ne fa un tema di drammatica attualità, offrendo le più dure e crudeli verifiche di quanto avevamo sognato, realizzato, conquistato, come i 77 anni di pace in Europa, che credevamo sicura per sempre", spiega Alberto Sinigaglia, direttore scientifico della manifestazione organizzata dalla Biblioteca Astense Giorgio Faletti con la Città di Asti e la Regione Piemonte.

Relatori in vari incontri sul 'Fragile Occidente', tra storia e attualità, il filosofo Maurizio Ferraris, il giornalista politico Federico Rampini, gli ambasciatori Stefano Pontecorvo e Gianpaolo Scarante, padre Enzo Bianchi, il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, Christian Greco e Pietrangelo Buttafuoco, Alessandra Ghisleri, Gherardo Colombo e Gustavo Zagrebelsky. E ancora lo storico dell'arte Salvatore Settis, il direttore dell'Osservatorio astronomico di Asiago e costruttore del telescopio del satellite "Cheops" Roberto Ragazzoni, il giornalista Michele Smargiassi, l'architetto astigiano Carlo Ratti, Guido Crosetto, il presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia, il presidente della Fondazione CRAT Mario Sacco, l'economista Giuseppe Tardivo e il direttore del "Secolo XIX" Luca Ubaldeschi.

"Passepartout si conferma uno dei cardini del calendario culturale della nostra città, che ha dimostrato tenacia e continuità anche nel periodo pandemico. Ora più che mai è importante garantire alla cittadinanza occasioni di incontro, confronto e riflessione, per noi parole chiave del fare cultura", commentano il sindaco Maurizio Rasero e l'assessore alla Cultura Gianfranco Imerito. (ANSA).