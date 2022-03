Fondi Piemonte: Tiramani sospeso da sindaco Borgosesia

(ANSA) - VERCELLI, 29 MAR - "A seguito della sentenza non definitiva del 14 dicembre, il prefetto di Vercelli ha stabilito di sospendermi dal ruolo di sindaco in ottemperanza alla Legge Severino". Lo annuncia Paolo Tiramani, primo cittadino di Borgosesia (Vercelli) e deputato della Lega, condannato a un anno e cinque mesi in Appello per il caso 'Rimborsopoli'. Il parlamentare ha ricevuto nelle scorse ore comunicazione dalla Prefettura in merito all'applicazione della Severino, che prevede la sospensione dal ruolo di sindaco, ma non da quello di deputato.

"Sono molto rammaricato per questo provvedimento, che ritengo iniquo oltre che intempestivo - dice Tiramani -; la condanna non è definitiva, ci sarà ancora un grado di giudizio. Il buonsenso avrebbe voluto che l'attività del Comune potesse continuar fino alla fine, in questi anni l'esperienza ha mostrato che molti amministratori vengono sospesi e poi riabilitati per sentenze successive favorevoli. Intanto il Comune va in regime provvisorio, con danni che in questo periodo si ripercuotono anche sul Pnrr". Nell'atto c'è l'invito a ricorrere contro la decisione del prefetto, ma il mandato da sindaco scade tra meno di 60 giorni. "Anche vincendo - conclude - non avrei soddisfazione, perché il mio mandato sarà già terminato per scadenza naturale". (ANSA).