Covid: studio su farmaco contro attacco a proteine cellulari

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - Bloccare il Covid fermando il processo che permette al virus SarsCoV2 di replicarsi modificando le proteine cellulari, alterandone così la localizzazione e l'attività funzionale, noto in medicina come citrullinazione. Si concentra su questo meccanismo, già associato ad altre patologie, come artrite reumatoide, Alzheimer, aterosclerosi e diverse forme di tumori, lo studio condotto da ricercatori torinesi dell'Università che apre la porta a nuovi possibili farmaci antivirali da impiegare contro il Covid.

La ricerca, che sta approfondendo l'efficacia di farmaci inibitori di queste cellule modificate, è stata realizzata da ricercatori del laboratorio di Patogenesi delle infezioni virali del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell'Università di Torino, in collaborazione con l'Università La Statale di Milano. Coordinato da Marco De Andrea, che è anche ceo dello spin-off NoToVir, lo studio è stato pubblicato sulla rivista Antiviral Research.

Nell'ambito dei progetti Proof of Concept (PoC) dell'Università di Torino i ricercatori sono ora impegnati nel confermare questa attività antivirale in vivo, dopo averla sperimentata in vitro, ma anche superare i connessi problemi di tossicità delle molecole utilizzate per i farmaci antivirali.

"I risultati ottenuti - spiega Marco De Andrea - sono incoraggianti, e confermano le nostre precedenti osservazioni su un aspetto della replicazione dei virus finora sconosciuto.

Risultati che aprono alla concreta possibilità di nuovi interventi terapeutici nei confronti della infezione da SarsCoV2 ma anche di altre infezioni respiratorie. (ANSA).