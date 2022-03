Ucraina: nuova missione Aief, porterà in salvo 50 bambini

(ANSA) - TORINO, 28 MAR - E' diretta a Medyka, il piccolo paese polacco verso cui scappano migliaia di ucraini, la seconda missione umanitaria della Fondazione Aief per l'infanzia e l'adolescenza. Partita oggi, a poco più di una settimana dalla prima operazione che ha permesso di portare in salvo 47 bambini ucraini, ha l'obiettivo di soccorrere altri cinquanta bambini.

Un bus da 74 posti è partito questa mattina dal Sermig Arsenale della Pace, che ha messo a disposizione della missione umanitaria tre tonnellate di beni di prima necessità. "Siamo stati contattati dalle autorità ucraine con la richiesta di organizzare una seconda missione umanitaria per consentire con urgenza l'evacuazione di altri bambini in pericolo - spiega Tommaso Varaldo, presidente Fondazione Aief per l'infanzia e l'adolescenza. - Ovviamente ci siamo subito adoperati per partire il prima possibile e dare il nostro contributo per portarli in salvo. Dentro al dramma della guerra c'è il dramma dell'infanzia, dei bambini che non hanno da mangiare, che perdono i genitori, che muoiono sotto le bombe. È una vera emergenza umanitaria con oltre un milione di minori profughi e decine e decine già uccisi. Oggi ripartiamo grazie a tutti i nostri preziosi volontari e a coloro che con generosità continuano a sostenere Aief nell'impegno per i bambini ucraini".

(ANSA).