Medico No Vax arrestato, protesta con tricolori a lutto

(ANSA) - TORINO, 28 MAR - Presidio di protesta di attivisti No Green Pass e No Vax, oggi pomeriggio nel centro di Torino, contro l'arresto del medico che firmava certificati di esenzione al vaccino senza essere vaccinatore. Sono un centinaio, con bandiere tricolori listate a lutto. "Vergogna, dovete liberarlo", gli slogan urlati. Per i manifestanti il dottor Delicati, che esercitava la professione a Borgaro (Torino) é "la versione moderna di Perlasca e Schindler. Persone che hanno messo a rischio vita e carriera per proteggere i perseguitati e combattere l'ingiustizia". Lo hanno scritto sui cartelli esibiti alla manifestazione.

"Viviamo in clima da Germania dell'Est - dice Antonio Borrini, consigliere comunale di Settimo Torinese da sempre in prima fila contro la certificazione verde - ormai viviamo fuori da ogni stato di diritto". Tra gli interventi c'è chi sottolinea che Delicati "ha sempre aiutato le persone tenendo fede al giuramento d'Ippocrate".

Gli attivisti No Green Pass e No Vax hanno intenzione di lasciare il presidio in piazza per dirigersi al carcere di Torino, alla periferia della città. (ANSA).