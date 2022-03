Industria 4.0: fiera A&T, 400 imprese e 60 incontri

(ANSA) - TORINO, 28 MAR - Torna la Fiera Internazionale A&T, dal 6 all'8 aprile all'Oval Lingotto di Torino con 400 aziende, 138 delle quali piemontesi, che porteranno tecnologie e soluzioni all'avanguardia per una manifattura sempre più digitalizzata. Più di 60 gli appuntamenti tra convegni, tavole rotonde e workshop specialistici. Tema della manifestazione è 'Dall'ideale al fattibile' per indicare l'obiettivo di aiutare le imprese, anche quelle più piccole, a capire come innovare la propria azienda, quali tecnologie scegliere, quali competenze riconvertire e come fare quadrare i conti.

Novità del 2022 sono gli Ambassador dell'Innovazione, sei imprenditori e manager esperti della trasformazione digitale che porteranno la loro esperienza, idee e contributi.

Prosegue il percorso di indagine sui livelli di digitalizzazione delle aziende italiane con l'Osservatorio Innovazione Digitale delle pmi del Politecnico di Milano i dati saranno al centro dell'evento di apertura mercoledì 6 aprile.

Nove finalisti si contendono il Premio Innovazione 4.0, alla sesta edizione che sarà assegnato durante la cerimonia di venerdì 8 aprile: l'edizione 2022 fa registrare un incremento di progetti rivolti al mercato food and beverage, sanitario-medicale, aerospaziale "Organizzare un evento fieristico, dopo ciò che è accaduto negli ultimi due anni, significa ripensare completamente e strategicamente un modello di manifestazione che tenga conto di variabili prima non considerate. Abbiamo voluto rinnovare A&T presentando una esposizione in cui la connessione tra le innovazioni e il pensiero tecnologico fosse ai massimi livelli, consentendo così a tutti i visitatori di tradurre in fattibile ciò che spesso nelle fiere viene presentato come ideale" spiega Luciano Malgaroli, ceo della Fiera A&T che ha presentato il programma con Enrico Pisino ceo Cim 4.0 e Fulvia Quagliotti, presidente del Distretto Aerospaziale del Piemonte. (ANSA).