Incendi: Valle Strona, proseguono operazioni vigili fuoco

(ANSA) - TORINO, 28 MAR - Sono proseguite per tutto il giorno le operazioni di spegnimento e bonifica del vasto incendio che da sabato interessa i boschi della Valle Strona. I roghi nella mattinata odierna presentavano quattro fronti diversi di avanzamento, nella valle a monte di Fornero e negli alpeggi più prossimi alla frazione di Sambughetto nel comune di Valstrona, sino a raggiungere la cresta del monte Croce alla quota di 1.500 metri. Contributo determinante lo hanno fornito i mezzi aerei: un Canadair e un Erickson dei vigili del fuoco e un elicottero regionale, che hanno protetto gli alpeggi minacciati dalle fiamme di Cipollina Sopra e Collepiana.

Tre squadre dei vigili del fuoco del Comando di Verbania, provenienti dalla sede centrale a dal distaccamento volontario di Omegna, con la collaborazione di 10 volontari regionali AIB provenienti dall'Ossola, hanno lavorato fino al tramonto e si avvicenderanno con altre squadre nelle prossime ore per controllare i focolai residui. Il vento ha alimentato i focolai durante le ore più calde complicando le operazioni di spegnimento. In fase di definizione la stima della superficie di bosco bruciata, che secondo le prime stime sarebbe di oltre 40 ettari. (ANSA).