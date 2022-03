Alluvione Piemonte, in arrivo 66 milioni per 324 interventi

(ANSA) - TORINO, 28 MAR - Sono 324 gli interventi di opere pubbliche legati all'alluvione dell'ottobre 2020 per i quali sono stati sbloccati da Roma circa 66 milioni di euro. Si tratta del quarto pacchetto di contributi che la Regione Piemonte destina ai Comuni, alle Province e ad altri Enti Locali per realizzare lavori di messa in sicurezza, mitigazione del rischio e ricostruzione, con priorità per gli interventi di difesa del suolo da frane e caduta di massi, di ripristino delle opere igieniche danneggiate, di difesa idraulica e di regimazione dei corsi d'acqua, di ripristino di edilizia comunale danneggiata e di ripristino della viabilità.

"Si tratta di un pacchetto di contributi particolarmente consistente - sottolinea il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - che consente di aiutare numerose amministrazioni locali messe in forte difficoltà dalla furia di un'alluvione che ricorderemo come tra le più gravi della storia recente. Come Regione Piemonte siamo costantemente impegnati nel reperire risorse per dare aiuti concreti soprattutto ai Comuni più piccoli che hanno oggettive difficoltà a far fronte ai lavori e che ora possono guardare con maggiore serenità al ripristino delle opere danneggiate e alla sicurezza del territorio per il futuro". (ANSA).