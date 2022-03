A Collisioni torna Tutto normale, musica live no stop

(ANSA) - TORINO, 28 MAR - Coez, Frah Quintale, Madame, sangiovanni e Tananai, tra i cantanti più amati dai giovani, saranno il 16 luglio sul palco di piazza Medford ad Alba (Cuneo) per una maratona no stop che celebrerà il ritorno dal vivo della grande musica. La serata, dal titolo 'Tutto normale', sarà ad un anno esatto dall'omonimo concerto organizzato da Collisioni il 17 luglio 2021, in piena pandemia, andata subito sold out dopo tre mesi di lock down, didattica a distanza, annullamento di concerti e attività sportive. Allora poterono parteciparvi solo 2.000 giovani, causa restrizioni per la pandemia che quest'anno non ci sono più. I biglietti sono in vendita da domani su TicketOne.

Aprirà la serata Madame, l'autrice di Voce, Marea e Schiccherie. Seguiranno Tananai, che dopo l'esperienza sanremese con Sesso Occasionale, brano disco d'oro, ha appena pubblicato la sua Baby Goddam, già nella Top Ten. Quindi sangiovanni, l'artista multiplatino, autore di Malibù, Lady e tutta la Notte e quarto classificato a Sanremo; Frah Quintale, anche lui disco di platino con il suo album d'esordio Regardez moi, e Coez, uno dei padri fondatori dell'indie music italiana autore di brani hit come La Musica non c'è e E' Sempre Bello, Domenica.

"I giovani sono quelli che più desiderano riprendersi la normalità ed è a loro che vanno le nostre attenzioni", dice Tino Cornaglia, presidente di Banca d'Alba. "Dopo il successo della giornata dedicata ai giovani 2021 - aggiunge il sindaco di Alba, Carlo Bo - bene venga questa festa musicale dedicata ai nostri giovani, così provati dalle restrizioni pandemiche". (ANSA).