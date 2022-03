Atletica: trionfo keniano alla Mezza Maratona di Torino

(ANSA) - TORINO, 27 MAR - Il keniano Ekidor Simon Dudi ha vinto la Mezza Maratona di Torino targata Base Running in 1h 3' e 10". Al secondo posto Giuseppe Gerratana in 1h 4' e 39".

Bronzo a un altro keniano, Bett Amos Kipkemboi in 1h 04' e 58".

Trionfo del Kenia anche tra le donne: la vincitrice in 1h 13' e 23" è è Njeru Joyce Muthoni, che si è piazzata davanti ad Aurora Bado (1h 17" e 47") e Axelle Vicari Axelle (1h 18' e 09").

Nella 10 km la vittoria è andata a Stefan Gavril con un tempo di 30' e 42"; argento a Roberto Boni (31' e 24") e bronzo a Mattia Galliano (31' e 28"). Tra le donne ha vinto Giovanna Epis Giovanna (33' e 23"), seconda Wanjohi Mary Wangari (Kenia) in 37' e 15", terza classificata Giorgia Priotti (37' e 46").

Una grande ripartenza per la corsa sotto la Mole, dopo due anni di stop a causa della pandemia. Sold Out la 10km, che ha registrato 3.500 partecipanti, mentre la Charity Run ha raccolto e donato oltre 10mila euro alle 12 fondazioni aderenti al progetto e afferenti alla Rete del Dono. (ANSA).