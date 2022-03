Torino: Lo Russo, bilancio testo solido per futuro città

(ANSA) - TORINO, 26 MAR - Il Bilancio di previsione della Città di Torino "è frutto di un grandissimo lavoro dell'assessore e degli uffici e di un costante e rigoroso confronto con il Governo. Un testo solido per il futuro della città". Ad affermarlo il sindaco Stefano Lo Russo, che questa mattina ha riunito la maggioranza di centrosinistra per affrontare il tema del documento finanziario che arriverà in aula lunedì per l'approvazione da parte del Consiglio comunale. "Abbiamo voluto un confronto ampio e approfondito - sottolinea Lo Russo - per questo stamattina abbiamo riunito la Giunta, i consiglieri comunali e circoscrizionali e i segretari di partito. Il Bilancio non è solo un atto tecnico quindi c'è necessità del più ampio confronto con la maggioranza" (ANSA).