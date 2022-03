Giornate Fai: gruppo Pinerolo apre visita Cappella Missione

(ANSA) - TORINO, 26 MAR - Alle giornate FAI del 26 e 27 marzo debutta il gruppo di Pinerolo, costituito a gennaio con un'area di interesse che si estende dalla città con il suo circondario alle valli Chisone, Germanasca e Pellice. La prima iniziativa è l'apertura al pubblico della Cappella di Missione a Villafranca Piemonte, un edificio di notevole interesse artistico soprattutto per il ciclo di affreschi del XV secolo di Aimone Duce che ricopre interamente l'area presbiteriale.

La Cappella si trova in frazione S.Giovanni, è comodamente raggiungibile in auto e il prato antistante si presta all'accoglienza di bambini.

La Cappella di Missione sarà visitabile sabato 26 e domenica 27 dalle 10 alle 16. La visita è organizzata in gruppi da dieci persone ed è accompagnata da una guida, al prezzo simbolico di 3 euro, un'offerta destinata a sostenere le iniziative FAI.

"Il nostro gruppo - spiega Laura Vitelli Faraggiana, responsabile FAI territoriale - e' nato di recente, ma copre un ampio raggio d'azione: si parte da Pinerolo per poi proseguire verso le valli circostanti, si passa per tutta la pedemontana, inoltrandoci per la pianura fino a Cavour. Un territorio vasto con un prezioso patrimonio tutto da valorizzare". (ANSA).