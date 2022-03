Cirko Vertigo apre residenze artistiche per 21 compagnie

(ANSA) - TORINO, 26 MAR - Ventuno compagnie di circo contemporaneo, un numero record rispetto agli anni precedenti, saranno ospitate nel 2022 negli spazi messi a disposizione dalla Fondazione Cirko Vertigo, nell'ambito del progetto 'Casa del Circo contemporaneo', promosso dalla Regione Piemonte per sostenere i giovani artisti e dare loro una casa per sviluppare le loro idee.

Il progetto da 7 anni fa parte del sistema nazionale delle Residenze Artistiche promosso dal Ministero della Cultura. Gli spazi messi a disposizione dalla Fondazione per il triennio 2022-24 sono Teatro le Serre, Chapiteau Vertigo e Piccolo Teatro Perempruner, a Grugliasco e il Teatro Cafè Muller a Torino.

Oltre alle Città di Torino e Grugliasco, hanno messo a disposizione spazi per le residenze anche San Giorgio Canavese e Agliè. In totale saranno 170 giornate di residenza, di cui usufruiranno 50 artisti di 13 paesi: Italia, Francia, Spagna, Grecia, Austria, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Cile, Argentina, Messico, Brasile, Guatemala.

Fondamentali per la realizzazione del progetto sono stati il Fus e le risorse impiegate da Fondazione Cirko Vertigo, tra spazi e professionisti.

"Obiettivo della Casa del circo contemporaneo - spiega, in una nota, Cirko Vertigo - è promuovere e sostenere le attività di residenza artistica in Piemonte, intese come luogo di diffusione della cultura e valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico e come occasione di incontro tra artisti e spettatori". Le compagnie selezionate potranno, a seguito di una seconda selezione, beneficiare di un ulteriore periodo di residenza in Francia, Portogallo e Croazia grazie alla rete transfrontaliera creata da Fondazione Cirko Vertigo con i suoi partner internazionali. (ANSA).