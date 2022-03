Sede Confindustria Alessandria nell'ex Casa del Mutilato

(ANSA) - ALESSANDRIA, 25 MAR - Il Palazzo dell'ex Casa del Mutilato, che Confindustria si è impegnata a riqualificare, ospiterà la sede associativa e quella della nuova 'Fondazione VIVA. Vicini alle imprese, Vicini all'ambiente', dedicata alla diffusione della cultura e sostenibilità imprenditoriale.

"Il recupero di un immobile, nato dopo una guerra per aiutare le tante persone in difficoltà - spiega la presidente di Confindustria Alessandria, Laura Coppo - diventa anche simbolo della risposta che vogliamo dare alle diverse crisi che, direttamente o indirettamente, toccano anche il nostro territorio: i 'costi' economici e sociali del conflitto in Europa, la coda lunga della pandemia che ha schiacciato tanti comparti e la crisi climatica. Unire le forze è la strada fondamentale da percorrere. La Casa recuperata dovrà aprirsi alle realtà che vorranno mettersi in rete con la Fondazione".

Da Lisa Accurti, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Alessandria, Asti e Cuneo, l'apprezzamento per l'impegno assunto da Confindustria, che permette di restituire alla collettività un bene, testimonianza di pregio della cultura architettonica del Modernismo. Tra le opere da valorizzare e riscoprire un grande affresco dell'alessandrino Alberto Caffassi. (ANSA).