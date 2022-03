Sanità: mobilitazione sindacati,presidi in tutto il Piemonte

(ANSA) - ASTI, 25 MAR - Mobilitazione dei sindacati della sanità per chiedere "un giusto rinnovo contrattuale di tutte le lavoratrici e i lavoratori che in questi anni hanno garantito i servizi sanitari e assicurato la tenuta del Paese".

Manifestazioni sono in corso in tutto il Piemonte. A Torino i presidi sono tre: di fronte alla Prefettura, davanti al palazzo della Regione in piazza Castello e all'ingresso dell'ospedale Molinette.

Le iniziative sono state decise dai sindacati di categoria Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, che chiedono anche il rispetto del "Patto per l'innovazione del Lavoro Pubblico e la Coesione Sociale" del 10 marzo 2021. "Servono risorse certe per i loro diritti, per il loro contratto, per nuove assunzioni. E' ora di dare risposte", spiegano i sindacati.

Presidio anche sotto la Prefettura di Asti, dove il sindaco Maurizio Rasero ha portato ai manifestanti la sua vicinanza.

"Serve un piano straordinario di assunzioni, che consenta di recuperare non solo le cessazioni dal lavoro attuali, ma anche quelle avvenute negli anni precedenti - dicono i sindacai - sono le pre-condizioni necessarie ed indispensabili per garantire la stessa sopravvivenza degli enti e dunque il livello dei servizi erogati alla cittadinanza". (ANSA).