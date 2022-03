Piemonte, nasce primo coordinamento salvaguardia pronubi

(ANSA) - TORINO, 25 MAR - Nasce in Piemonte il primo Coordinamento regionale in Italia per la Biodiversità e i Pronubi. Obiettivo, contrastare la tendenza alla scomparsa degli insetti pronubi, a partire dalle api che sono responsabili del 70% dell'impollinazione di tutte le specie vegetali della terra e che garantiscono il 35% della produzione mondiale di cibo. Per farlo occorre intervenire sull'ambiente, creando spazi nei quali gli insetti possano nutrirsi e quindi sopravvivere. Le idee spaziano dalla conversione in oasi fiorite dei terreni incolti e di quelli che ospitano parchi fotovoltaici fino all'inerbimento controllato dei terreni nei quali esistono coltivazioni di alberi fa frutta. Ma soprattutto prevedono la creazione di oasi fiorite negli ambienti urbani.

L'iniziativa, attivata dalla Regione in collaborazione con la Fondazione Agrion per la ricerca i agricoltura, è stata presentata in un convegno oggi a Torino, presenti il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, l'assessore regionale all'Agricoltura, Marco Protopapa, e il presidente della Fondazione Agrion, Giacomo Ballari.

"Il progetto - ha sottolineato Carosso - parte da un problema: la riduzione nell'ambiente della presenza degli insetti pronubi, responsabili dell'impollinazione. Dobbiamo cercare di invertire la rotta rispetto all'agricoltura fatta finora, e il Piemonte è la prima Regione in Italia a dotarsi di un Coordinamento tecnico scientifico con lo scopo di promuovere la biodiversità. E' necessario creare colture che sostengano la nutrizione degli insetti impollinatori, per esempio con delle culture di fiori 'a perdere'". (ANSA).