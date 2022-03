Legacoop e Arci, accordo per progetti ricerca e formazione

(ANSA) - TORINO, 25 MAR - Legacoop Piemonte e Arci Piemonte hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con cui si impegnano ad aumentare le occasioni di conoscenza, scambio e collaborazione per realizzare progetti comuni tra in ricerca, formazione e servizi.

"Questo accordo rappresenta un'occasione per aumentare e valorizzare le occasioni di conoscenza e scambio tra Legacoop e le sue associate e Arci e nel contempo offrire un supporto alla costituzione di enti del Terzo Settore e supportare, qualora ce ne fossero le condizioni normative ed economiche, la promozione di nuova imprenditoria nella forma cooperativa e anche con la qualifica di Impresa Sociale". commenta il presidente di Legacoop Piemonte Dimitri Buzio. "Arci Piemonte cercava un partner strategico con cui accompagnare lo sviluppo di progetti associativi che in prospettiva possono diventare anche progetti di impresa sociale. Il modello cooperativo è di sicuro un modello democratico che si avvicina a quello associativo basato sul principio di una testa un voto. Abbiamo dunque scelto Legacoop Piemonte perché condividiamo molti valori fondativi e ci fa piacere avviare questo percorso" aggiunge il presidente di Arci Piemonte Gabriele Morini.

Primo momento di questa collaborazione sarà il webinar dedicato all'impresa cooperativa organizzato nell'ambio del ciclo di incontri Aps Social Lab che si svolgerà mercoledì 4 aprile alle 17. (ANSA).