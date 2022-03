Fridays For Future, chiusa con nastro adesivo via Alfieri

(ANSA) - TORINO, 25 MAR - Si è conclusa in piazza Castello, nel centro di Torino, la manifestazione per lo sciopero globale per il clima indetto dai Fridays for Future, a cui hanno partecipato alcune migliaia di giovani.

Il corteo, partito da piazza XVII dicembre, ha percorso corso Vittorio Emanuele, piazza Solferino e via Pietro Micca. Durante il tragitto i manifestanti hanno messo in scena diversa azioni, una di queste è stata quella di chiudere con dei nastri via Alfieri nei pressi di Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte. Al termine del corteo, davanti al palazzo della Regione, si è svolta un'assemblea. (ANSA).