Discariche abusive nel Tortonese, individuati i responsabili

(ANSA) - ALESSANDRIA, 25 MAR - Raccolte le segnalazioni di alcuni cittadini, la polizia locale ha individuato a Tortona, nell'Alessandrino, i responsabili di ingenti abbandoni di rifiuti in città. Due le discariche abusive scoperte nell'area collinare, in frazione Vho e vicino a Zona Paghisano Alto. In entrambi i casi si trattava di 'ingombranti', soprattutto mobili ed elettrodomestici. Scattate le previste sanzioni e addebitate anche le spese di smaltimento per diverse centinaia di euro.

