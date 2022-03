Cagliari: sale la febbre per la sfida contro la Juventus

(ANSA) - CAGLIARI, 25 MAR - A Cagliari sale la febbre per la sfida in casa con la Juventus del prossimo 9 aprile. Da lunedì 28, alle 10, prenderà il via la prelazione dei biglietti. In questa prima fase i tagliandi saranno a disposizione esclusivamente dei possessori di abbonamento 5 o 3 gare o di chi aveva acquistato un biglietto in occasione di Cagliari-Napoli o Cagliari-Lazio.

A questi tifosi verrà dedicata, inoltre, la tariffa "Rossoblù", con prezzi scontati rispetto a quella intera: la promozione sarà valida tutti i giorni di prelazione sino ad esaurimento posti.

Dal 31 marzo, sempre alle 10, inizierà la vendita libera.

I tagliandi nei settori ordinari (curve, distinti e tribuna) potranno essere acquistati solo dai tifosi residenti in Sardegna. I biglietti per il settore ospiti al momento non sono in vendita, in attesa di nuova determina dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

Considerata la grande affluenza di pubblico prevista all'Unipol Domus, con il ritorno da aprile della capienza al 100%, i biglietti saranno a disposizione in tutti i canali di vendita.

Novità per l'ingresso allo stadio: sarà ora sufficiente presentare il proprio "green pass base"; valide quindi anche le certificazioni verdi ottenute con il solo tampone. All'interno dell'impianto sarà obbligatorio utilizzare sempre la mascherina FFP2. (ANSA).