Anci Piemonte, Luca Conta nuovo coordinatore Giovani

(ANSA) - TORINO, 25 MAR - Luca Conta, consigliere comunale di Castelnuovo Belbo, in provincia di Asti, è il nuovo coordinatore di ANCI Giovani Piemonte. Succede a Lorenzo Pulié Repetto, già consigliere circoscrizionale del Comune di Torino, che reggeva l'incarico ad interim. "Un'esperienza di crescita amministrativa e umana che auguro a tutti i giovani amministratori piemontesi. Ringrazio il presidente di Anci e il coordinatore nazionale dei giovani Luca Baroncini e rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro al mio successore".

Classe 1990, agrotecnico e viticoltore nell'azienda di famiglia, Conta entra a far parte per la prima volta della grande famiglia dell'Anci. Eletto a maggioranza, ha raccolto il 61% dei voti contro il 37% dell'altro candidato, Giovanni Crosetto, in un'assemblea che ha registrato un'ottima partecipazione di giovani amministratori piemontesi. Ben 158 gli under 35 che hanno preso parte all'evento, svoltosi in modalità virtuale a causa delle restrizioni imposte dal Covid. "Un dato che ci inorgoglisce perché certifica che, al di là delle restrizioni e dei divieti, il Piemonte è una regione viva, dinamica, attiva, dove la partecipazione dei giovani alla vita politica resta un valore fondamentale", commenta il presidente di Anci Piemonte e sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro.

"Lavoreremo al servizio dei giovani amministratori piemontesi, nessuno escluso, in uno spirito di piena e fattiva collaborazione - commenta il neo coordinatore Conta -. Ci attendono sfide importanti, prima fra tutte quella del PNRR, che richiedono grande unità di intenti e di azione". (ANSA).