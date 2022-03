Tumori: Fondazione Roche,premiata associazione Acto Piemonte

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - L'associazione Acto Piemonte ha vinto il bando 2021 "Fondazione Roche per i pazienti - accanto a chi si prende cura" con il progetto 'Sessualità e cancro: il sesso cambia ma non scompare', dedicato a migliorare la qualità di vita di pazienti oncologiche e finanziato con euro 20 mila.

Il bando di Fondazione Roche ha premiato complessivamente 22 associazioni pazienti italiane che hanno presentato progetti nelle aree terapeutiche malattie rare, neuroscienze-oftalmologia e onco-ematologia, per un finanziamento totale di euro 500 mila.

"Gli obiettivi generali sono quelli di promuovere il benessere individuale della persona e la ripresa dell'attività sessuale. Migliorare e implementare la comunicazione con il medico e con il proprio partner, ma anche l'accettazione del proprio corpo in seguito alla malattia ed ai trattamenti", spiega Marco Mitidieri, dirigente medico presso Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, specializzato in Ginecologia e Ostetricia, che ha curato il progetto. (ANSA).