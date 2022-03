Nuovo sgombero ex cotonificio Novara, identificate 7 persone

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - Nuovo sgombero dell'ex cotonificio Olcese e del Quinto Magazzino di via Visconti, a Novara, in passato occupate da numerosi individui senza fissa dimora, alcuni anche dediti ad attività illecite che, nel tempo, hanno realizzato all'interno alloggi di fortuna. La polizia ha rintracciato e identificato sette persone, di cui tre cittadini italiani, tre cittadini pakistani e un cittadino indiano, tutti con precedenti di polizia.

Per uno dei cittadini stranieri, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato richiesto il collocamento presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio, ai fini della espulsione dal Territorio Nazionale.

All'operazione della Questura di Novara, che fa seguito ad un primo sgombero dei mesi scorsi, hanno collaborato alcune pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Torino e la Polizia Locale. (ANSA).