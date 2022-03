Giustizia: Tar Piemonte,non può rimediare a caos legislativo

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - Nel primo trimestre del 2022 sono già stati presentati 100 ricorsi in più rispetto al marzo scorso. Un aumento che si era già registrato in tutto il 2021 con 95 ricorsi in più rispetto all'anno precedenza (+3,81%): le pendenze al 31 dicembre 2021 erano infatti 2.588 mentre al gennaio 2021 i ricorsi erano 2.493. È quanto emerge dai dati forniti in occasione dell'inaugurazione, oggi a Torino, dell'anno giudiziario del Tar del Piemonte.

I ricorsi lo scorso anno sono stati in tutto 1.322, di cui 194 riguardano l'agricoltura, 160 l'edilizia e 109 gli appalti pubblici. In calo, seppur leggero, i ricorsi ultraquinquennali, passati da 173 del 2020 a 169 lo scorso anno. "Lo scorso anno - ha spiegato il presidente del Tar, Raffaele Prosperi - delle due sezioni solo la seconda ha tenuto tre udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato con la conseguenza del mancato raggiungimento dell'obiettivo del 10% indicati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa".

La pianta organica del Tar Piemonte è composta da 14 magistrati, a fronte degli otto in servizio, compresi i due presidenti. "La Giustizia amministrativa - ha osservato Prosperi - non può sopperire del tutto alle inefficienze della macchina amministrativa e non può considerarsi un vero rimedio dinanzi a una produzione legislativa caotica, usa a rinvii a precedenti disposizioni a loro volta di rinvio ed il giudice amministrativo non può considerarsi un rimedio sempre infallibile allorché le norme diventano veramente incomprensibili e questo anche nelle situazioni di emergenza come quelle dei tempi attuali. Una buona legislazione cosi come l'efficienza della macchina burocratica devono ritenersi il bene primario ed il ricorso alla Giustizia Amministrativa un rimedio che può essere fisiologico". (ANSA).