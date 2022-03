Covid: Piemonte,incidenza più bassa d'Italia ma casi salgono

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - Nella settimana 14-20 marzo il Piemonte sul fronte Covid fa registrare la più bassa incidenza italiana, 433 casi ogni 100 mila abitanti contro gli 856 casi nazionali ogni 100 mila abitanti, ma il contagio è tornato a risalire. Secondo il pre-report settimanale Ministero Salute - Istituto Superiore di Sanità, l'Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi passa da 0.78 a 1, e anche l'incidenza è aumentata rispetto ai 375,8 casi ogni 100 mila abitanti della scorsa settimana. La percentuale di positività dei tamponi è al 17%.

Resta costante in ogni caso il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva, che si attesta al 3,7%, e quello dei posti letto ordinari, all'8,4%. Insieme a Veneto e la Lombardia, il Piemonte è una delle Regioni più grandi con l'occupazione ospedaliera più bassa a livello nazionale, sotto il 10%.

Per quanto riguarda i vaccini, oggi ne sono stati somministrati 3.939: 163 come prime dosi, 606 come seconde, e le restanti come terze.

Dall'inizio della campagna sono state inoculate in Piemonte 9 milioni e 762.100 dosi, incluse 2.199 di Novavax somministrate in 25 giorni, e 17.209 quarte dosi date agli immunodepressi.

(ANSA).