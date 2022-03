Concorso per 21 assistenti amministrativi, 415 a 1/a tranche

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - Sono stati 415, un quarto dei convocati per questa tranche, i candidati della prima 'batteria' che questa mattina, al 'Pala Gianni Asti' di Parco Ruffini, hanno sostenuto la prova del concorso pubblico bandito dalla Asl Città di Torino per assistente amministrativo in ospedali e aziende sanitarie. Le diverse sessioni, suddivise in 'batterie' di candidati, si svolgono fra oggi e domani e sono 8 mila le domande che erano state presentate complessivamente. Ma, come si è visto per la prima tornata della giornata, non è detto che tutti si presenteranno a sostenere la prova.

Il bando era infatti stato pubblicato nel 2020 e poi stoppato dall'emergenza pandemica, e sono 21 i posti messi a concorso.

Nel dettaglio si tratta di 3 posti ciascuno per Asl Città di Torino, Mauriziano, Città della Salute e della Scienza, San Luigi Gonzaga di Orbassano, Asl To 3 Collegno e Pinerolo, Asl To 4 e Asl To 5. Per ogni azienda un posto è riservato a personale interno. La graduatoria sarà valida 24 mesi. (ANSA).