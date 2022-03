Cinemautismo, torna in presenza il 2 aprile al Greenwich

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - Sabato 2 aprile, al cinema Greenwich Village di Torino, ritorna in presenza "cinemautismo", la prima rassegna cinematografica italiana dedicata allo spettro autistico alla sua XIV edizione. Dopo due anni di proiezioni in streaming, per la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo 2022, in calendario proprio il 2 aprile, "cinemautismo" può nuovamente accogliere il proprio pubblico per condividere non solo le storie dei film in programma, ma anche momenti di dibattito e confronto, da sempre caratteristiche distintive della rassegna.

"La possibilità di ritornare in un cinema dopo questi anni 'virtuali' - commentano i curatori Marco Mastino e Ginevra Tomei - ci emoziona moltissimo. Finalmente potremo tornare ad avere uno spazio di condivisione e dibattito perché cinemautismo è anche questo: un'esperienza individuale, ma anche collettiva, in cui ci si parla e ci si confronta, sempre a partire ovviamente dai film, sull'autismo, ma anche su vari aspetti della vita.

Quest'anno con cinemautismo attraverseremo continenti (abbiamo film da Argentina, Stati Uniti e Israele) e varie fasi della vita. Parleremo di infanzia, ma anche del divenire adulti e delle relazioni. Cercheremo di affrontare molteplici temi, come molteplici sono gli aspetti della vita delle persone autistiche e, in effetti, di ognuno di noi".

L'ingresso è libero a tutte le proiezioni nel rispetto delle norme anti Covid 19 e fino a esaurimento dei posti disponibili in sala. (ANSA).