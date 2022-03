Animali nei teatri di guerra, scatti al centro di Animals

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - Dal parco zoologico di Kiev sotto le bombe, a chi scappa portando con sé i propri animali domestici, fino ai volontari che si adoperano per salvare quelli rimasti soli. Sono alcune delle immagini di questi giorni che ci ricordano che anche gli animali vivono il terribile scenario di guerra. Riemergono così nella loro attualità le riflessioni che ritraggono anche gli animali al centro dei conflitti internazionali. Un tema che Steve Mc Curry aveva già indagato e mostrato al mondo, evidenziando le conseguenze sul piano dell'ambiente e della salvaguardia del nostro pianeta.

Le immagini di guerra al centro di Animals, visitabile fino al primo maggio alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, ripercorrono un altro conflitto, quello nell'area del Golfo, da cui McCurry torna con alcune delle immagini più celebri dei suoi reportage, come lo scatto che ritrae i cammelli avanzare tra le fiamme nei pozzi di petrolio, e con cui vincerà il prestigioso Word Press Photo. Un premio speciale, assegnato da una giuria altrettanto importante: la Children Jury, composta da bambini provenienti da tutte le nazioni del mondo.

In mostra gli animali sono protagonisti di sessanta scatti iconici, che raccontano al visitatore le mille storie di una vita quotidiana dove uomo e animale sono legati indissolubilmente. (ANSA).