Abitazione in fiamme nell'Astigiano, famiglia in salvo

TORINO, 24 MAR - Notte di lavoro per i vigili del fuoco, intervenuti a Cortazzone, in località Collina del Negro, per l'incendio di una abitazione. Tre le squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in salvo la famiglia residente e spento le fiamme. Sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area.