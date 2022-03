A Torino un bosco di ciliegi, Suzuki regala trenta alberi

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - Nasce a Torino un nuovo 'bosco' di ciliegi giapponesi, profumatissimi alberi da secoli simbolo del Giappone, all'interno del Giardino Piredda, lungo corso Rosselli, grazie alla piantumazione di 30 alberi regalati alla città da Suzuki. Ad inaugurare le operazioni di posa degli alberi, oggi c'erano l'assessore al Verde Pubblico della Città, Francesco Tresso, e il presidente di Suzuki Italia, Massimo Nalli.

Le piante sono state acquistate con i fondi raccolti al Suzuki Green Friday del 26 novembre scorso. Suzuki si è impegnata a destinare parte del fatturato delle divisioni Auto, Moto e Marine all'acquisto di alberi e la scelta è caduta sui celebri sakura, con la volontà di donarli ad alcune città italiane, in particolar modo a Torino, che ospita la sede di Suzuki Italia e ha legami storici col Giappone testimoniati dal gemellaggio con la città di Nagoya, presso i quartieri generale Suzuki di Hamamatsu, in Giappone.

I ciliegi andranno a completare i filari perimetrali degli alberi già presenti nel giardino Piredda, area verde di circa 25.000 metri quadrati nella Circoscrizione 3. "Ogni nostro atto determina il futuro del nostro pianeta, nel bene e nel male - commenta il presidente di Suzuki Italia, Massimo Nalli -. Il contributo odierno di Suzuki, che con la tecnologia Suzuki Hybrid è protagonista della mobilità sostenibile, ci fa riflettere sugli sforzi da compiere ogni giorno per preservare l'ambiente e il pianeta in cui viviamo".

"I ciliegi andranno ad arricchire la varietà di alberi già presenti nel giardino Piredda - aggiunge l'assessore Tresso - e i suoi frequentatori potranno godersi lo spettacolo della loro fioritura in primavera. Un ottimo esempio di sinergia tra pubblico e privato mirato alla valorizzazione e la cura del verde pubblico". (ANSA).