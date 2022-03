Siccità: Smat, consumi siano attenti ma falde ancora ricche

(ANSA) - TORINO, 23 MAR - I consumi d'acqua "devono essere attenti e improntati alla sostenibilità" ma nonostante il lung periodo di siccità, arrivato a 105 giorni, "le falde profonde da cui attingiamo, a 130 metri di profondità ci consentono di essere tranquilli". Cosi il presidente di Smat, Paolo Romano, a margine dell'inaugurazione del 19° Punto Acqua gestito dalla società pubblica, in piazza Zara, a Torino.

"Le falde superficiali, a 20 metri di profondità, si sono abbassate di 50 centimetri in questo periodo di siccità, - ha spiegato - ma per l'80% attingiamo acqua dalle falde profonde, a 130 metri, e in quelle c'è ancora buona disponibilità".

Smat eroga acqua potabile e servizi idrici integrati a 290 Comuni e oltre 2 milioni e 100 mila persone. In tutta l'area metropolitana sono 208 i Punti Acqua attivi, 19 in Torino, dove nel 2021 sono stati distribuiti 15.700 litri in media al giorno, "consentendo di risparmiare 145 tonnellate di bottiglie di plastica". L'acqua naturale nei punti Smat viene erogata gratuitamente, quella frizzante al prezzo di 5 centesimi ogni litro e mezzo. "Cercheremo di diffondere i Punti Smat in modo capillare in città - ha sottolineato l'assessora all'Ambiente della Città di Torino Chiara Foglietta - perché l'acqua a 'chilometro zero' è una pratica che va verso l'obiettivo di rendere Torino 'carbon neutral' entro il 2030". (ANSA).