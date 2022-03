In alloggio occupato abusivamente droga e armi, un arresto

(ANSA) - TORINO, 23 MAR - Droga e armi sono state scoperte in un appartamento occupato abusivamente a Torino dalla polizia, che ha sequestrato otto chili e 200 grammi di hashish, una sessantina di grammi di marijuana e una carabina con proiettili.

In manette è finito un 46enne.

La droga, confezionata in dosi per essere messe sul mercato, è stata scoperta dagli agenti del commissario San Paolo nel corso di alcuni controlli sulle occupazioni abusive negli edifici popolari di corso Racconigi. Al 46enne è stata anche sequestrata la somma di 585 euro, una pistola giocattolo priva del tappo rosso. Nella controsoffittatura del bagno, gli agenti hanno rinvenuto la carabina, con caricatore e 4 cartucce calibro ventidue, risultata rubata nel 2014. (ANSA).