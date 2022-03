Cirio, "tangenziale Asti sud-ovest occasione di crescita"

(ANSA) - ASTI, 23 MAR - Si avvicina la realizzazione della tangenziale di Asti, dopo l'annuncio che entro fine anno Anas consegnerà il programma di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione dell'opera. "Per questo territorio è un momento storico di crescita per la progettazione di un'opera fondamentale. Diamo una dimostrazione concreta, guardando anche al completamento dell'Asti-Cuneo". ha commentato il presidente della Regione Alberto Cirio. "Sono molto fiero - ha aggiunto - del rapporto che si è creato tra Asti e Alba anche per sanare le ferite del passato. Abbiamo colto le opportunità che ci venivano dati per le opere infrastrutturali".

Il cantiere "potrebbe essere aperto nel 2024. - ha sottolineato l'assessore regionale Gabusi - Abbiamo chiara l'importanza dell'opera e il percorso ci ha portato realizzare le nostre opere più importanti tra cui la tangenziale sud ovest". (ANSA).