Vercelli, scoperti nuovi affreschi nell'ex chiesa di S.Marco

(ANSA) - VERCELLI, 22 MAR - La ex chiesa duecentesca di San Marco, a Vercelli, che negli ultimi anni ha ospitato importanti mostre d'arte tra cui quelle con la Fondazione Guggenheim, svela un altro dei suoi tesori. Dopo l'Albero di Jesse e un ciclo di affreschi sulla vita di Sant'Agostino, emergono nuovi affreschi all'interno della Cappella Pettenati, situata nella quarta navata acquistata dal Comune di Vercelli nel 2009. I dipinti sono emersi al termine di una serie di restauri, e i più importanti raffigurano San Nicola da Tolentino e una coppia nobiliare, probabilmente i Pettenati.

A svelare i nuovi tesori è stato questa sera il sindaco Andrea Corsaro. La Cappella Pettenati farà parte delle aperture delle Giornate Fai di Primavera 2022, insieme con la mostra in Arca su Francesco Messina e l'antica biblioteca capitolare di Vercelli. "Grazie all'arrivo dei visitatori - ha detto il sindaco - siamo riusciti a dare il via alla campagna di recupero affreschi in San Marco. La storia di questa chiesa è straordinaria, vogliamo continuare nella sua riscoperta".

L'inaugurazione ha avuto l'accompagnamento musicale del direttore musicale e violinista Guido Rimonda, insieme con il quintetto d'archi della Camerata Ducale. (ANSA).