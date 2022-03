TFF fa 40, apertura al Regio e masterclass di Malcolm McDowell

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Omaggio all'attore Malcolm McDowell, protagonista di una masterclass condotta da David Grieco, regista di EVILENKO, uno dei sei titoli - insieme ad ARANCIA MECCANICA di Stanley Kubrick e CALIGOLA di Tinto Brass - che lo stesso attore ha scelto come più esemplificativi della sua carriera. E ancora una mini retrospettiva di sei film dedicata al western e una serata d'apertura "sorprendente e pop al tempo stesso" che si terrà al Teatro Regio e sarà trasmessa in diretta. Queste alcune anticipazioni della 40° edizione del TFF (25 novembre - 2 dicembre) presentate alla Casa Argentina en Roma dal neo direttore Steve Della Casa, insieme a Enzo Ghigo e a Domenico De Gaetano - rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino.

Intanto sarà un festival più snello dei precedenti con quattro sezioni competitive: lungometraggi, documentari internazionali, documentari Italiani, cortometraggi italiani e, infine, un Fuori Concorso dedicato alle produzioni più interessanti dell'anno in corso e alcuni Programmi Speciali.

Sul fronte western la retrospettiva di sei titoli, scelti in una rosa di venti, sarà presentata in sala da cinefili e studiosi del genere come Francesco Ballo e Marco Giusti.

"Questi film caratterizzeranno il TFF per quello che deve tornare ad essere, cioè il luogo geometrico (anche) della cinefilia più estrema, ma anche un luogo di divertimento" dichiara Steve Della Casa. (ANSA).