Stellato La Madernassa riparte e riunisce fratelli D'Errico

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - Riapre il 29 marzo La Madernassa, il ristorante due stelle Michelin del resort di Guarene (Cuneo), passato sotto la guida dell'executive chef Giuseppe D'Errico, classe 1987, chef stellato all'Ornellaia di Zurigo. Con una novità degli ultimi giorni, l'arrivo anche del fratello Francesco D'Errico, di un anno più giovane, chef de cuisine.

"Non potremmo essere più contenti di aprire la stagione con Giuseppe e Francesco D'Errico, che hanno accolto con grande entusiasmo l'opportunità di riunirsi, dopo i loro singoli percorsi formativi - dichiarano Ivan Delpiano e Fabrizio Ventura, proprietari della struttura -. Sono partiti entrambi dall'Italia con gli insegnamenti del grande Maestro Gualtiero Marchesi. Dopo la consueta chiusura per ferie - prosegue Delpiano - abbiamo scelto insieme di posticipare di un mese la riapertura per dedicare questo tempo a conoscerci meglio, a formare il team e accogliere il contributo che ciascuno poteva fornire".

A Giuseppe Palazzo, direttore di sala e primo sommelier si affiancano Vince Nuevo, secondo sommelier, e Giorgia Fiasconaro, maître di sala Il ristorante La Madernassa è aperto tutti i giorni a pranzo e cena, ad esclusione del lunedì (tutto il giorno) e il martedì (a pranzo). Resterà aperto sia pranzo che cena in occasione dei giorni festivi Lunedì 17 Aprile e lunedì 25 Aprile. (ANSA).