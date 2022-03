'E' stato il maggiordomo', a Verbania festival del giallo

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - Nasce a Verbania un nuovo festival dedicato al romanzo giallo. Si intitola 'E' stato il maggiordomo' ed è stato ideato dal Comune e dall'Associazione Culturale Il Picchio, con la direzione artistica di Gino Marchitelli.

La prima edizione, dal 25 al 27 marzo, alla Biblioteca Civica, con incontri gratuiti con gli autori.

"Vogliamo dare un segnale di ripartenza con iniziative nuove che possano coinvolgere il pubblico appassionato di libri che frequenta la nostra Biblioteca, ma anche chi ci conosce poco", sottolinea l'assessore alla Cultura di Verbania Riccardo Brezza.

Si parte il 25 marzo incontrando Daniele Biacchessi, autore de ''ll Sogno e la ragione'. Da Harlem a Black Lives Matter" (Jaka Book), Matteo Severgnini, il cui ultimo libro è 'La regola del rischio' (Todaro) e Bruno Vallepiano, che ha pubblicato recentemente 'Trappola per lupi' (Golem).

Il 26 marzo si potranno incontrare Gabriella Genisi, autrice dei romanzi da cui è tratta la serie TV 'Le indagini di Lolita Lobosco', Cecilia Scerbanenco, autrice de 'Il fabbricante di storie. Vita di Giorgio Scerbanenco' (La nave di Teseo), e Fabrizio Borgio, con il suo 'Panni sporchi per Martinengo' (Fratelli Frilli Editori). Si chiude il 27 con l'autrice verbanese Maria Elisa Gualandris e il suo 'Nelle sue ossa' (More Stories), Valerio Varesi, con ''Reo confesso' (Mondadori) e infine il direttore artistico Marchitelli, in veste di autore del libro 'Panico a Milano'. (ANSA).