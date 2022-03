Droga: in casa una serra di marijuana, arrestato nel Cuneese

(ANSA) - CUNEO, 22 MAR - Erano stati i vicini di casa a segnalare ai carabinieri l'insolito via vai in una casa isolata di Sommariva Bosco (in provincia di Cuneo) e i carabinieri della Compagnia di Bra, dopo alcuni appostamenti, hanno fermato in auto il proprietario, un cittadino albanese di 25 anni.

Nell'abitacolo aveva nascosto 36 grammi di cocaina, già divisi in involucri da un grammo pronti per la vendita.

La perquisizione in casa ha permesso ai militari di scoprire una serra con 80 piantine di marijuana in crescita, 10 grammi di marijuana già pronti e 3.300 euro, sequestrati perché probabile provento dell'attività di pusher. Il giovane è stato arrestato ed è accusato di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Ora è agli arresti domiciliari.

(ANSA).