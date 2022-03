Compagnia dei Caraibi approda nel metaverso

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - Compagnia dei Caraibi, azienda torinese attiva nell'importazione e distribuzione di spirits, vini e soft drinks provenienti da tutto il mondo, approda nel Metaverso con un progetto visivo che racconta i valori del brand. Una piattaforma da subito a disposizione dei brand owner per presentazioni di prodotto, incontri e esercitazioni virtuali con la propria squadra. "La nostra intenzione è esplorare nuovi modelli di interazione con i nostri interlocutori e utilizzare in modo intelligente e consapevole la tecnologia che abbiamo a disposizione. Il Metaverso è un mezzo per abbattere le barriere fisiche e di dialogo", spiega Edelberto Baracco, ceo di Compagnia dei Caraibi, che ha presentato il progetto nel corso di una convention alle Ogr di Torino.

Per visitare lo spazio, sviluppato da Revibe - Metaverse Factory, realtà nata dall'unione delle competenze di tre società torinesi, è necessario scaricare Spatial, creare il proprio avatar e entrare nel land all'indirizzo www.cdc.land. Una volta all'interno è possibile vivere un'esperienza artistica che riproduce a livello visivo i valori sui quali si basa l'azienda, che sono collegati allo statuto definito durante il passaggio a Società Benefit avvenuto prima della quotazione. "Ci immaginiamo una palestra per tutte le età dove le persone possono incontrarsi e sperimentare, prendere confidenza con quel mondo così lontano ma sempre più reale. Un incubatore di possibilità da condividere con chi lavora con noi - aggiunge Baracco - Entriamo in un futuro di mondi paralleli, dove prendono forma nuove logiche di tempo e spazio, all'interno delle quali vogliamo definire soluzioni smart per il quotidiano". (ANSA).