Turismo: operatori Usa in tour tra Astigiano e Langhe

(ANSA) - ASTI, 21 MAR - L'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero ha organizzato un educational tour per alcuni operatori turistici americani che si occupano di vendere quelle zone nel mercato statunitense. Provenienti da New York, Michigan e New Jersey, hanno passato quattro giorni sul territorio, provando le stesse esperienze che riproporranno ai clienti statunitensi, come corsi di cucina, visite culturali, degustazioni e la ricerca simulata del tartufo.

La prima tappa, accompagnati da due guide specializzate dell'Ente, sono state le colline del Monferrato, con visita panoramica e un passaggio a Montemagno, per arrivare poi ad Asti, per una camminata alla scoperta della città medioevale e del patrimonio storico e culturale. Il gusto tradizionale, cibi e vini, sono stati tra le esperienze proposte agli agenti: dalle degustazioni di formaggi, ai vini del territorio, per la visita ad alcune cantine e alle cattedrali sotterranee di Canelli.

La visita è proseguita poi nelle Langhe, a Barbaresco e ad Alba, negli altri luoghi patrimonio Unesco. Molto apprezzata, infine, la simulata cerca del tartufo. (ANSA).