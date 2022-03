Turismo: Acqui scende in piazza, non chiudete le Terme

(ANSA) - ACQUI TERME, 21 MAR - Acqui scende in piazza contro la chiusura delle Terme. "Il problema è di tutti, riguarda i lavoratori, la città, il territorio. Va trovata una soluzione al più presto". sottolinea Maura Settimo (Uiltucs), a conclusione dell'assemblea pubblica nella piazza davanti al Grand Hotel, per l'avvio del licenziamento collettivo di 25 dipendenti e la chiusura degli stabilimenti. Presenti tanti sindaci, politici, cittadini e gli alunni della scuola , con cartelli alla mano.

"Anche loro, come tutti, meritano un futuro dignitoso. Abbiamo un nuovo nemico: il tempo, che non è dalla nostra parte. Il cronometro del licenziamento collettivo è già partito" aggiunge Settimo che spiega: "Abbiamo meno di 45 giorni di trattativa con l'azienda e ulteriori 30 in Regione, se per caso non troviamo un accordo in sede sindacale. Non possiamo permetterci di attendere all'infinito tavoli che mai si svolgono. Dobbiamo mettere al sicuro i lavoratori, lo dobbiamo fare adesso. Tra 75 giorni saranno definitivamente licenziati e le Terme chiuse. L'unico piano industriale, infatti, è stato quello di chiudere". (ANSA).