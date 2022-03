Stupinigi svela le stanze segrete della Palazzina di Caccia

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - Le stanze del Re Carlo Felice e della duchessa Cristina di Borbone con le loro particolarissime decorazioni marine, chiuse da oltre 15 anni perché in attesa di restauro, gli ambienti dove viveva la servitù, i passaggi segreti e i lunghi corridoi di collegamento sono tra gli ambienti meno noti della Palazzina di Caccia di Stupinigi che ora il pubblico potrà visitare grazie a Passepartout, un calendario di sei visite guidate, un weekend al mese, dal 26 marzo al 6 novembre.

Il progetto, oltre a svelare le stanze reali, quelle più nascoste della servitù e i passaggi segreti ricchi di storia e di aneddoti, permette di raggiungere la sommità della cupola juvarriana, per camminare lungo i suggestivi balconi concavi-convessi che affacciano sul grandioso salone centrale, guardare da vicino il tetto a barca rovesciata di Juvarra dalla complessa orditura in legno e ammirare dall'alto, dopo aver percorso i 50 scalini di una stretta scala a chiocciola, un panorama unico che si estende a 360 gradi sotto il cervo, simbolo della Palazzina.

Si parte il 26-27 marzo con la prima visita guidata dal titolo 'Le stanze chiuse del re' che apre le porte delle stanze reali poi ampliate sotto la direzione di Benedetto Alfieri nel XVIII secolo per accogliere le stanze di Vittorio Emanuele, duca d'Aosta e figlio di re Vittorio Amedeo III.

Si prosegue con 'Dietro le porte segrete', il 24-25 aprile e il 29-30 ottobre e infine con 'Sotto il cervo', in programma il 28-29 maggio e il 24-25 settembre, una visita esclusiva allo spettacolare ambiente ligneo che ospita la cupola del padiglione centrale, realizzato da Filippo Juvarra. (ANSA).