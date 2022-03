Omicidio su collina di Torino, imputato 'io stra-innocente'

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - "Non ho ucciso il signor Ollino.

Sono stra-innocente". Ha concluso così davanti ai giudici della corte di Assise di Torino la sua dichiarazione spontanea Giovanni Cordella, 43 anni, il venditore di auto processato con l'accusa di avere ucciso il commercialista Luciano Ollino, sessantenne, l'8 giugno 2020 in una strada collinare verso Moncalieri.

Per circa un quarto d'ora Cordella ha ricostruito i suoi rapporti d'affari con la vittima, proprietaria di un vicino residence dove aveva preso in affitto un appartamento, e anche i suoi movimenti di quell'8 giugno, dedicando un cenno a una non meglio identificata Bmw con "una persona dentro" : "L'avevo vista - ha detto - mentre uscivo per accompagnare a Chieri mia figlia. Niente di strano, perché quello è un punto panoramico e spesso la gente si ferma. Ma al mio ritorno era ancora lì.

Quando mi sono avvicinato per capire cosa stesse facendo si è allontanata". "Non ho mai avuto intenzione di uccidere nessuno - ha sottolineato - e tanto meno Ollino, che era una persona tranquillissima". (ANSA).