Morto lupo cresciuto nel centro faunistico di Entracque

(ANSA) - CUNEO, 21 MAR - E' stato trovato morto dai custodi Ormea, il lupo cresciuto in cattività all'interno del centro faunistico "Uomini e Lupi" di Entracque, sulle alpi in provincia di Cuneo, nato per "proteggere, studiare, far apprezzare a un pubblico vasto" i lupi che non sono più in grado di vivere in natura. Gli ospiti scendono così a sette L'animale arrivò a Entracque nell'ottobre 2010. "Fu catturato a Ormea, in valle Tanaro, da cui prese il nome; era un cucciolo impaurito, denutrito, privo di forze, rimasto senza il branco, probabilmente vittima di bracconaggio - scrive su Facebook il centro faunistico - Pesava appena 12 chili e fu affidato alle cure del Centro Uomini e Lupi, inaugurato qualche mese prima.

Ormea si unì a Emilia e Giulia, anche loro a Entracque perché vittime di disavventure che non consentivano un ritorno in natura. Ai primi controlli veterinari fu riscontrata un alterazione dell'ulna per la quale fu sottoposto a due interventi chirurgici. L'animale era forte, recuperò presto le forze, anche se gli rimase un piccolo difetto alla zampa operata che permetteva ai visitatori più attenti di riconoscerlo con facilità".

"Sono venuta al centro tante volte e ti ho fatto delle fotografie. Buon viaggio caro amico!", è uno dei tanti commenti sul social alla notizia della morte dell'animale. (ANSA).